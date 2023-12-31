وزير السياحة: العدوان على غزة أوقف كافة البرامج المشتركة بين الأردن والاحتلال

وطنا اليوم:قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، الثلاثاء، إنّ الأردن حافظ خلال الحرب على قطاع غزة في سياحته على الجنسيات العربية.

وأضاف خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات” مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي، أن الولايات المتحدة وكندا وأوروبا كانت من أبرز الجهات التي ألغت حجوزاتها إلى الأردن خلال الفترة الماضية.

وأكّد أن البرامج السياحية المشتركة مع الأراضي المحتلة ألغيت بنسبة 100%، لكن هناك مكاتب سياحة تواصلت مع بعض السياح التي ألغت برامجها للأراضي المحتلة وقدمت لهم برامج سياحية تكميلية في الأردن.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تبحث عن أسواق بديلة في جلب السياح للأردن في حال حدوث أزمة وحتى لا يتأثر القطاع بشكل مباشر، مبينا أن هناك تعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للترويج لللأردن سياحيا من قبل السفارات الأردنية.

ولفت القيسي، إلى أن سوق دول إفريقيا واعدة، كما أن هناك حج مسيحي، وحج إسلامي للمواقع الإسلامي والأضرحة.

وأوضح أنه سيقوم بزيارة مع هيئة تنشيط السياحة خلال شباط 2024 إلى إفريقيا منها (إثيوبيا، وكينيا، ورواندا)، حيث نسبة المسيحيين في هذه البلدان تتراوح بين 70-90%.

وتابع أنه هناك فتح السوق الروسي وتسيير رحلات الملكية الأردنية إلى موسكو وبعض المدن الأخرى.وبين القيسي وجود برامج مشتركة مع السعودية والإمارات وبعض الدول التي تحتوي على سياحة متقدة مثل “اليونان، وقبرص”.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث عن القضايا والموضوعات العامة.