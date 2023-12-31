تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لكانون الثاني

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.

وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الأول الحالي.