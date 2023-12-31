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تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95)

منذ ساعتين
تخفيض أسعار السولار والبنزين بنوعيه (90 و95)

وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأحد اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل).
و استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر.
وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (720) فلساً/لتر بدلاً من (750) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلساً/لتر بدلاً من (915) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1130) فلساً/لتر بدلاً من (1160) فلساً/لتر.
كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون الثاني المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
يذكر أن تخفيض أسعار السولار والبنزين يجري للمرة الثالثة على التوالي لعام 2023 وفقاً للأسعار العالمية.


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