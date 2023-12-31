بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

منذ 6 ثواني
جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

وطنا اليوم:وقعت جامعة البترا واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال القانون الدولي الإنساني. ووقع المذكرة عن جامعة البترا عميد كلية الحقوق في جامعة البترا الدكتور علي الدباس بالنيابة عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة.
وسلم عبد الرحيم درع الجامعة التكريمي إلى الخصاونة خلال لقائه في مكتبه في الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على تزويد طلبتها بالمستجدات في مجال تخصصهم، وتدريبهم على الواقع العملي لتخصصاتهم.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق التواصل بين الفريقين، وتعزيز العمل التشاركي الهادف إلى خدمة الوطن، والمشاركة في النشاطات المختلفة، والدورات المنظمة من كلا الفريقين؛ للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، وبناء الذات، وتطوير الكوادر البشرية.
وتشمل المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة، من خلال المشاركة في تنفيذ جميع الأنشطة والفعاليات التي تتضمن عمليات التدريب والتأهيل ورفع الكفاية، وقيام الفريقين بتنظيم نشاطات مشتركة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحث العلمي القانوني المتعلق بالقانون الدولي الإنساني.
كما تتضمن المذكرة قيام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتنفيذ برامج تدريبية وورشات عمل للفئات المستهدفة في جامعة البترا، بهدف تأهيلهم وتعريفهم بالقانون الدولي الإنساني، إلى جانب تشكيل مجموعات بحثية مشتركة تتضمن طلاب الدراسات العليا في كلية الحقوق، لغايات تمكينهم من إعداد الأبحاث والرسائل الجامعية المختصة ذات العلاقة بالقانون الدولي الانساني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:41

حضور نسائي مكثف لندوة حزب نماء حول مشاركة المرأة في التنمية المحلية

14:32

مقتل ضابط وجندي من الاحتلال في معارك شمال ووسط قطاع غزة

14:26

تعديلات في الحكومة الاحتلال .. يسرائيل كاتس وزيرا للخارجية

14:16

القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

14:10

التربية: ترفيعات لنحو 21 ألف معلم ومعلمة

14:06

مهيدات: استحداث أسس لتبسيط إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية

14:04

اتحاد الدارتس يستكمل تحضيرات مقره الجديد

14:02

نتنياهو يهاجم جنوب إفريقيا عقب اتهامه بالإبادة الجماعية

12:49

اطلاق منصة الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

12:43

طقس العرب : خمسينية هذا الشتاء أقوى من المربعانية

12:36

رحلة عمرة لـ400 يتيم ويتيمة في الأردن

12:04

استشهاد وزير الأوقاف السابق الشيخ يوسف سلامة بقصف إسرائيلي

وفيات
وفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023