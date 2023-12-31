القيادة المركزية الأميركية: أغرقنا 3 زوارق حوثية وقتلنا طواقمها

وطنا اليوم:أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت القيادة في بيان، اليوم الأحد، أن سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك العالمية أطلقت نداء استغاثة ثانيا في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.

وأوضحت أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت الزوارق النار تجاهها، مشيرة إلى أن طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار، دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها وفر الزورق الرابع من المنطقة.

من جانبها أكدت ميرسك تعرض إحدى سفنها إلى هجوم أثناء توجهها من سنغافورة إلى قناة السويس، مشيرة إلى أن السفينة لم تصب بضرر واستكملت طريقها.

وأعلنت ميرسك وقف كل عمليات الإبحار في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق اليوم، إنها تلقت بلاغا عن هجوم على سفينة على بعد 60 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية أن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل ثلاثة زوارق من ناحية الميناء وجرى تبادل إطلاق النار.

كذلك أوضحت أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

إسقاط باليستيين

وكانت مدمرة أميركية قد أسقط، السبت، صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة شحن دنماركية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على وسائل التواصل الاجتماعي إن الصاروخين أطلقا من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت، الجمعة، أنها أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في المحاولة الثانية والعشرين من جانبهم للهجوم على الملاحة الدولية منذ 19 أكتوبر.

يذكر أن هجمات الحوثيين دفعت كبرى شركات الشحن إلى تفادي مرور سفنها عبر البحر الأحمر، وتغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من إفريقيا، على الرغم من ارتفاع التكاليف.

وشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بمسيرات وبصواريخ باليستية استهدفت 10 سفن تجارية على ارتباط بأكثر من 35 دولة مختلفة، بحسب البنتاغون