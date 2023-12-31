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التربية: ترفيعات لنحو 21 ألف معلم ومعلمة

منذ 5 ثواني
التربية: ترفيعات لنحو 21 ألف معلم ومعلمة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على الرابط التالي …… انقر هنا
وبينت الوزارة أن الترفيعات شملت ٢١٠٠٦ معلمين ومعلمة وإداريا وإدارية؛ منهم ١٢٤٦٦ ترفيعا وجوبيا و٨٥٤٠ ترفيعا جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من ٣١/١٢/٢٠٢٣
ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع ٤٨٤ للدرجة الخاصة ترفيعا جوازيا.
وأضافت أن القائمة تضمنت كذلك ترفيع ١٩٥٠٥ من الفئة الأولى منهم ١١٤٥٢ ترفيعا وجوبيا و ٨٠٥٣ ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع ١٥٠١ من الفئة الثانية منهم ١٠١٤ ترفيعا وجوبيا و٤٨٧ ترفيعا جوازيا.
وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء والتميز


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