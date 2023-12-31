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طقس العرب : خمسينية هذا الشتاء أقوى من المربعانية

منذ ساعة واحدة
طقس العرب : خمسينية هذا الشتاء أقوى من المربعانية

وطنا اليوم:يتوقع وصول الزائر الأبيض هذا العام في فرصتين، في فترة شهر واحد (كانون الثاني)، وفي فترة آذار (مارس)، حسبما أفاد المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر.
وقال الشاكر إن فرص تساقط الثلوج مرتفعة في فصل الشتاء الحالي، بعكس ما كان عليه السنة الماضية، مضيفًا أن هذه الفرص ليست دقيقة وهي عبارة عن دراسات إحصائية تشير وتبين بعض الدلالات.
وأشار إلى أن هذا الفصل من الشتاء سيمتاز بهطولات مطرية حول المعدلات المعتادة، ويزداد النشاط تصاعديا للحالات الجوية، فكلما دخلنا أكثر في فصل الشتاء تزداد الحالات الجوية نشاطًا.
وأكمل، “كلما دخلنا أكثر في فصل الشتاء تكون درجات الحرارة أبرد، وستكون هناك فترتين مهمتين في فصل الشتاء، هما المربعانية التي بدأت في 22/ديسمبر ويتوقع أن تستمر إلى 31/1، بعدها ندخل في خمسينية الشتاء وتمتد خمسينية من شباط إلى 2/آذار والمعروفة بالموروث المحلي (السعودات)”.
ونوه إلى أن خمسينية هذا الشتاء ستكون أقوى مما هي عليه المربعانية، وقال إنه في الفصول التي يتأخر فيها دخول فصل الشتاء، تكون هذه الفصول أقوى.
وأضاف أن الهطولات المطرية خلال فصل الشتاء الحالي ممتازة من الناحية الزراعية، ومن الناحية المطرية المائية.
وأشار إلى إلى كميات الأمطار هذا العام تعاكس الحال العام الماضي، وان صيف عام 2023 كان الأسخن منذ بدء السجلات المناخية بحسب عدد من المصادر العالمية، وسجّلت درجات حرارة قياسية لم تسجل من قبل في عمان، حيث كُسر الرقم القياسي في 14/أغسطس.
وأفاد أنه لا يوجد حالات جوية رئيسية في الأيام الحالية وليلة رأس السنة، وهناك فرص ضعيفة ومتفرقة إجمالا وستكون الأجواء رطبة في الثلاث أيام القادمة، وقد يتشكل الضباب في بعض المناطق، وتسجل درجات حرارة منخفضة.
وتطرق إلى الوضع الجوي في قطاع غزة وقال إن قطاع غزة يقع ضمن المناخ الإقليمي الذي تمتاز به المملكة.
وأضاف: لم يتعرض قطاع غزة إلى هطولات مطرية هذا العام، حيث كانت كميات الأمطار أقل مما هي عليه من المعتاد في الأعوام السابقة، وستكون التوقعات في الأردن مشابهة لما سيحصل في قطاع غزة


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