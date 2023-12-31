رحلة عمرة لـ400 يتيم ويتيمة في الأردن

وطنا اليوم:أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، الأحد، فعاليات انطلاق رحلة عمرة لـ 400 يتيم ويتيمة، بتنظيم من جمعية المساعدة الإسلامية، في مدينة الحسين الرياضية.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال رعايتها إطلاق الفعاليات، إن تسيير هذه القافلة للأيتام هو جزء من برامج الوزارة بالشراكة والتعاون مع المنظمات الإنسانية، وتحديداً جمعية المساعدة الإسلامية، في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري، والتي دأبت الجمعية على تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأضافت “أننا نلمس أثر هذه الجهود من خلال ما نراه من أثر إيجابي ومشاعر جيّاشة لدى الأطفال الأيتام هذا اليوم، وهناك تعاون مقبل في هذه الإطار، سيشمل الأطفال الأيتام وفاقدي السند الأسري في دور الرعاية والحماية التابعة للوزارة”