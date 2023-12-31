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المستحقون لقرض الإسكان العسكري (أسماء)

منذ 4 ساعات
المستحقون لقرض الإسكان العسكري (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بان الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقو قرض الإسكان العسكري.
ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/01/2024 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفدين من صندوق الإسكان العسكري (الخاص بالإفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان الى بنك القاهره عمان يوم الاثنين الموافق 8/1/2024 لمتابعة الموقع الالكتروني للقوات المسلحه الاردنيه لمعرفة اسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك .

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 1 -2024

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 1 -2024


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