البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية لزفاف ولي العهد

وطنا اليوم:طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لمناسبة زفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين حفظهما الله.

وأوضح البيان أن إصدار الطوابع التذكارية يأتي لحفظ وتخليد إنجازات المملكة والمناسبات الوطنية أو تلك المرتبطة بالاحتفالات الكبرى خلال فترة معينة، ما يتيح لهواة جمع الطوابع التذكارية من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على التراث الأردني .

ويهدف الإصدار المكون من طابعين بريديين وبطاقة ومغلف اليوم الأول للإصدار، إلى توثيق الزفاف الملكي الذي احتفى به الأردنيين في ارجاء الاردن كافة منتصف العام الحالي 2023.

وقال البيان أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذا الإصدار مراجعة قسم هواة الطوابع يوم الخميس الموافق 11 / 1 / 2024، في مبنى شركة البريد الأردني الكائن في المقابلين، بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون