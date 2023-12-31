مبادرة عالمية تدعو لجعل احتفالات رأس السنة فرصة لوقف حرب غزة

وطنا اليوم:تلقى الحملة العالمية لوقف إطلاق النار في غزة، التي حددت ليلة رأس السنة من أجل المطالبة لوقف شامل للحرب على غزة، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينوي القائمون على الحملة بثها مباشرة من كل أنحاء العالم في ليلة رأس السنة الجديدة، وطلبوا من المشاركين متابعة صفحات الحملة للحصول على روابط البث.

وتفاعل أشخاص من حول العالم مع الحملة، بلغات مختلفة، ونشروا على صفحاتهم مقاطع مصورة لحث الأشخاص حول العالم على المشاركة في الفعالية.

وقال بيان الحملة، إن الغرض منها هو الدعوة لجعل لحظة الاحتفال برأس السنة “فرصة لاتخاذ قرارات من أجل مستقبل أكثر إشراقا”، مردفا بأنه “مع مقتل ما يقرب من 30 ألف مدني، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف طفل، فإن قرارنا الوحيد في العام الجديد هو الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وأكد البيان: “هدفنا تحويل العد التنازلي التقليدي للعام الجديد إلى عد تنازلي مؤثر ومدو لوقف إطلاق النار الدائم بغزة”، مشيرا إلى أنه “تم تبني الحملة بنجاح من قبل أكثر من 30 دولة متحدة في مهمتها لوقف القتل الوحشي للمدنيين”.

وقالت المتحدثة باسم الحملة، بشرى محمد، “إن وقف إطلاق النار الدائم هو الخطوة الأولى لإنهاء الوضع الحالي المؤسف، وتحرك ملموس نحو المستقبل، حيث يمكن للمجتمعات المتضررة من الصدمات إعادة البناء والتعافي”.

إلى ذلك، أكد بيان الحملة، أنه من يرغب في المشاركة في الحملة العالمية، فما عليه سوى المشاركة في احتفالات رأس السنة المیلادیة الجدیدة، من خلال اللوحات والشعارات التي تدعو لوقف إطلاق النار، وعندما تحین لحظة العد التنازلي، سوف نصرخ کلنا معا للدعوة إلی وقف إطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب مؤسسيها، فقد انطلقت هذه الحملة في لندن منتصف كانون الأول/ ديسمبر الجاري على يد مجموعة من الشباب الناشطين الذين تداعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.