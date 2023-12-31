وزير إسرائيلي يدعو لإيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

وطنا اليوم:دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، السبت، إلى تشجيع “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم.

وقال سموتريتش، في مقابلة مع قناة (12) العبرية الخاصة: “لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية”.

وتابع الوزير اليميني، الذي يتزعم حزب “البيت اليهودي” المتطرف: “يتعيّن علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكّان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال إسرائيل”.

وأعرب سموتريتش، عن رفضه بأنّ تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلا: “سيحكمون هناك تماما مثلما تحكم حماس”.

وأضاف: “أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك”.

وأردف: “سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة”، في إشارة إلى تأييده إعادة الاستيطان في القطاع.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، حيث أخلت 21 مستوطنة ضمن خطة حملت اسم “خطة فك الارتباط الأحادية”، طبقها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى السبت، 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.