بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وزير إسرائيلي يدعو لإيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

منذ ساعة واحدة
وزير إسرائيلي يدعو لإيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

وطنا اليوم:دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، السبت، إلى تشجيع “الهجرة الطوعية” لسكان قطاع غزة، وإيجاد بلدان ترغب في استقبالهم.
وقال سموتريتش، في مقابلة مع قناة (12) العبرية الخاصة: “لن تكون غزة مرتعا لمليوني شخص يريدون تدمير إسرائيل، نريد أن نشجع الهجرة الطوعية”.
وتابع الوزير اليميني، الذي يتزعم حزب “البيت اليهودي” المتطرف: “يتعيّن علينا أن نجد البلدان التي ترغب في استقبال سكّان غزة، وينبغي أن يكون ذلك من خلال إسرائيل”.
وأعرب سموتريتش، عن رفضه بأنّ تستلم السلطة الفلسطينية زمام الأمور في قطاع غزة، قائلا: “سيحكمون هناك تماما مثلما تحكم حماس”.
وأضاف: “أنا أؤيد إحداث تغيير كامل للواقع في غزة، وذلك من خلال إجراء نقاش حول الاستيطان هناك”.
وأردف: “سيتعين علينا أن نحكم هناك لفترة طويلة، علينا أن نعود إلى غزة”، في إشارة إلى تأييده إعادة الاستيطان في القطاع.
وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة عام 2005، حيث أخلت 21 مستوطنة ضمن خطة حملت اسم “خطة فك الارتباط الأحادية”، طبقها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى السبت، 21 ألفا و672 شهيدا و56 ألفا و165 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:22

سخرية واسعة من فيديو أدرعي : حلل يا دويري

10:09

جيش الاحتلال : عثرنا على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية في غزة

09:58

البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية لزفاف ولي العهد

09:53

وفيات الأحد 31-12-2023

09:43

الجيش: الأردن يواجه حملة مسعورة من قبل تجار المخدرات

09:32

سارة السهيل تصدر قصة “اللؤلؤ والأرض” وتهديها لأطفال فلسطين

09:25

مبادرة عالمية تدعو لجعل احتفالات رأس السنة فرصة لوقف حرب غزة

09:15

أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي

09:08

تطبيق ريدز يستحوذ اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي

22:13

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الأردن في عين عاصفة “الحدود” ومؤامرات الغرف السوداء

21:48

آفة المخدراتورشة توعوية في مدينة الامير هاشم بن عبد الله الثاني بمادبا

21:26

البدري ضمن قائمة الإعلامي العربي الأكثر تميزاً لعام ٢٠٢٣

وفيات
وفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023