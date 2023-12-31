أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن سكان قطاع غزة “جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء”، وذلك في تدوينة نشرها توماس وايت مدير شؤون أونروا في القطاع المحاصر، عبر منصة “إكس”.

وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة لأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الحالي.

وشدد المسؤول الأممي أن “قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40% من السكان معرضون لخطر المجاعة”.

وأضاف أن “كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء”، مشيرا إلى أن “سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء”.

واختتم وايت، حديثه بالقول إن “هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمالي غزة”.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.