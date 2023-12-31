بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي

منذ ساعة واحدة
أونروا: قطاع غزة يعاني من جوع كارثي

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن سكان قطاع غزة “جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء”، وذلك في تدوينة نشرها توماس وايت مدير شؤون أونروا في القطاع المحاصر، عبر منصة “إكس”.
وأرفق وايت، مقطعا مصورا يظهر توافد مئات الفلسطينيين على قافلة المساعدات التابعة لأونروا في مدينة غزة، خلال الأسبوع الحالي.
وشدد المسؤول الأممي أن “قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، و40% من السكان معرضون لخطر المجاعة”.
وأضاف أن “كل يوم في غزة هو صراع من أجل البقاء، بحثا عن الغذاء والماء”، مشيرا إلى أن “سكان قطاع غزة جائعون ومتحرقّون للحصول على الغذاء”.
واختتم وايت، حديثه بالقول إن “هناك حاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة، التي تتطلب وصولا آمنًا ومستدامًا للإمدادات الإنسانية في كل مكان، بما في ذلك شمالي غزة”.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:09

جيش الاحتلال : عثرنا على كمية كبيرة من الأسلحة الصينية في غزة

09:58

البريد الأردني يطرح طوابع تذكارية لزفاف ولي العهد

09:53

وفيات الأحد 31-12-2023

09:43

الجيش: الأردن يواجه حملة مسعورة من قبل تجار المخدرات

09:32

سارة السهيل تصدر قصة “اللؤلؤ والأرض” وتهديها لأطفال فلسطين

09:25

مبادرة عالمية تدعو لجعل احتفالات رأس السنة فرصة لوقف حرب غزة

09:18

وزير إسرائيلي يدعو لإيجاد دول مستعدة لاستقبال سكان غزة

09:08

تطبيق ريدز يستحوذ اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي

22:13

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : الأردن في عين عاصفة “الحدود” ومؤامرات الغرف السوداء

21:48

آفة المخدراتورشة توعوية في مدينة الامير هاشم بن عبد الله الثاني بمادبا

21:26

البدري ضمن قائمة الإعلامي العربي الأكثر تميزاً لعام ٢٠٢٣

20:09

حكومة طوارئ بين نعمٍ و لا !!

وفيات
وفيات الأحد 31-12-2023وفيات الجمعة 29-12-2023وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023