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البدري ضمن قائمة الإعلامي العربي الأكثر تميزاً لعام ٢٠٢٣

منذ 4 ثواني
البدري ضمن قائمة الإعلامي العربي الأكثر تميزاً لعام ٢٠٢٣

وطنا اليوم-فاز الزميل الدكتور هاني البدري بالمركز الاول ضمن قائمة الأعلام الأكثر تميزاً خلال العام ٢٠٢٣ وذلك وفق الاستفتاء المفتوح الذي تم إجراءه من قبل فريق هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع اكاديمية الإعلام المتكامل في دولة الكويت ومجلة الإعلامي العربي وبمشاركة اكثر من ستة الاف مشارك من مختلف ارجاء الوطن العربي.
واكدت الامانة العامة للملتقى الإعلامي العربي ان هذا التكريم يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة والتميز الذي تحقق عبر مسيرة عمل متميزة على صعيد الإعلام العربي للدكتور هاني البدري ومن خلال الدور الذي لعبه في خدمة الإعلام العربي وتقديم الأفضل لجمهوره .
واكد الزميل الدكتور هاني البدري اعتزازه بهذا التكريم العربي المُقَدر من هيئة إعلامية عربية كبيرة لها قيمتها ودورها الكبير في إطلاق فضاءات العمل والانجاز والإبداع للإعلام العربي في هذا الزمن الصعب مشيراً إلى ان هذا التكريم العربي الكبير لم يكن ليتحقق وبهذه الشفافية لولا جمهور اردني وعربي اصيل يحترم الكلمة ويقدر دور ورسالة الإعلام .
واشار الدكتور البدري إلى الجهد الكبير الذي تبذله هيئة الملتقى الإعلامي العربي برئاسة أمينها العام الزميل ماضي الخميس في دعم العمل الإعلامي العربي في كافة المجالات .


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