آفة المخدراتورشة توعوية في مدينة الامير هاشم بن عبد الله الثاني بمادبا

وطنا اليوم – عقدت مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب بمادبا ورشة عمل توعوية حول آفة المخدرات وخطرها على الشباب نظمها مدينة الأمير هاشم بالتعاون مع الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات ومديرية شباب محافظة مادبا بمشاركة أعضاء المراكز الشبابية في المحافظة.

واستعرض الدكتور عبد الله العويدات رئيس الجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات دور الجمعية في مكافحة آفة المخدرات والوقاية منها.

وقال مدير المدينة الدكتور إبراهيم الشخانبة، إن المخدرات جريمة حرمتها الشرائع السماوية تدمر المجتمع وتفكّك الأسر وتشيع في المجتمع عادات سيئة، مؤكدا أهمية وسائل الوقاية التي تخفف من تفاقم مشكلة التعاطي من المآسي التي تسببها للمتعاطين وأسرهم.

بدوره أكد مدير شباب مادبا نايف أبو رمان من خلال مشاركة أعضاء المراكز الشبابية في محافظة مادبا في هذه الورشة أهمية هذه الشراكات في رفع مستوى الوعي لدى الشباب حول آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع.

وتناولت الورشة محاور عدة من أبرزها، آثار آفة المخدرات وأسباب انتشارها وأهمية التوعية بمخاطرها والتصدي لها، ودور المرأة في التوعية الأسرية.