مجلس التعليم العالي والتوجه نحو التعليم التطبيقي المهني والتقني

الاستاذ الدكتور الاكاديمي مصطفى محمد عيروط

اقترح نتيجة ما اسمعه في لقاءاتي الميدانيه الدائمه ان يدرس مجلس التعليم العالي ومجالس الامناء ان تقوم جامعات حكوميه في انشاء كليات مهنيه تقنيه داخل حرمها لوجود بنى تحتيه ومباني واعضاء هيئة تدريس وبرامج اكاديميه وذلك من موازنتها او التعاون مع القطاع الخاص او الحصول على دعم دولي مباشر او عن طريق وزارة التخطيط او انشاءها في مناطق قريبه للتدريس على مستوى الدبلوم التقني كجامعة ال البيت ذات المساحات الواسعه حوالي ٧ آلاف دونم ووجود المباني واعضاء هيئة تدريس وبرامج ومساعدتها في ذلك بدعم من الموازنه او عن طريق وزارة التخطيط وخدمة منطقه واسعه ويمكن في الجامعة الهاشميه وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك والجامعة الاردنيه في منطقة الموقر حيث تملك ٢٠٠٠ دونم ويمكن ان تخدم المنطقه الشرقيه وفي الموقر مدينة صناعيه والقرب منها مدينة الملك عبد الله الصناعيه والمدينة الجديده التي تم الإعلان عنها ومنطقه صناعيه كبيره في شرق عمان ويمكن ان تكون في جامعة مؤته وجامعة الحسين بن طلال خاصة المنطقه يمكن أن تكون كلية زراعيه تقنيه متطوره على مستوى البكالوريوس والماجستير وكذلك يمكن أن تنشىء الجامعات الخاصه وهناك جامعات خاصه و كليات جامعيه خاصه أدخلت دراسة الدبلوم وانشات كلية تقنيه وعلمت بأن جامعات خاصه تخطط لإنشاء كليات تقنيه مهنيه على مستوى الدبلوم واقترح ان تدرس جامعة ال البيت والجامعه الهاشميه وجامعات خاصه في انشاء كليات تقنيه لتوافر الامكنه واعضاء هيئة التدريس والبرامج الاكاديميه والبنى التحتيه ويساهم كأحد الحلول إلى التحديات الماليه التي تواجه بعضها وخاصة فهناك جامعات حولها كثافة سكانيه و صناعات كثيره ومناطق تنمويه ومناطق واعده للاستثمار والان مثلا يجري العمل لانشاء-مدينة صناعيه قرب جسر الحلابات في محافظة الزرقاء والان في الحلابات حوالي ٥٠ صناعه وفي الظليل صناعات ملابس تصدر للخارج وإعداد كبيره من العماله الخارجيه

و محافظة الزرقاء ثالث مدن المملكه بعد محافظتي العاصمه واربد في اعداد السكان وتعتبر منطقة الصناعه وتعتبر محافظة المفرق ثاني محافظات المملكة مساحة بعد محافظة معان وعليها إقبال لإنشاء صناعات وكذلك في محافظة الزرقاء ومعظم الصناعات الغذائيه في المحافظتين ويمكن اعتبارهما مركز الأمن الغذائي و الاردن مهيأ ان يكون مصدرا للامن الغذائي للمنطقه وبمزيد من الاستثمارات في الغذاء والصناعات الأخرى كالكيماويه والصناعات في المفرق والزرقاء تصدر وتنافس في العالم ويساهم الطريق الدولي بين الزرقاء والأزرق والعمري مع الحدود مع المملكة العربيه السعوديه الشقيقه مساهمة فعاله تنمويا وتعليميا وسياحيا وتصديرا وهو انجاز كبير نعتز فيه وكذلك الطريق الدولي نحو المفرق وعند اكماله في رأيي في اعادة تأهيله مع اضاءه لانه تم تاهيله للان مع اضاءه حتى قرب الجامعه الهاشميه وعند إكمال تاهيله حتى المفرق كطريق عمان جرش اربد التي بتم اعاده تاهيلها سيساهم مساهمه فعاله اكثر في التنميه وانشاء المصانع وأعتقد من المناسب التفكير في انشاء كليه تقنيه في المنطقه الصناعيه الواعده قرب مؤسسه العملاق للصناعات الكيماوية وغيرها من المصانع المنشأه والتي تنشأ في طريق المفرق الدولي وفي انشاء منطقه تنمويه من القطاع الخاص مثلا

وقد اقترحت سابقا التفكير في انشاء كليه تقنيه في الاغوار الشماليه ولوائي الرمثا وبني كنانه ينشئها القطاع الخاص او الجامعات الخاصه او جامعات حكوميه كجامعة العلوم والتكنولوجيا او جامعة اليرموك وأعتقد بأن التفكير في جامعة اليرموك كان موجودا عند إدارتها قبل ثلاث سنوات كما اذكر

للحديث بقيه

حمى الله الوطن والشعب والجيش العربي المصطفوي والاجهزة الأمنيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين الامين .