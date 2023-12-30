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استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية في مخيم النصيرات

منذ 3 ساعات
استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته بغارة إسرائيلية في مخيم النصيرات

عمان – استشهد صحفي وعدد من أفراد عائلته، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل الصحفي جبر أبو هدروس في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاده وعدد من أفراد عائلته.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى لاستشهاد أكثر من 21 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لنحو 55 ألف مصاب، وآلاف المفقودين.


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