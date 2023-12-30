بقلم الدكتور عطا أبو الحاج

ذهبت زوجتي إلى سوق الخضار ، وانتخبت ثمارا من ( الكوسا ) صغيرة الحجم ، ودفعت ثمنا مرتفعا ، ثم عادت إلى البيت ، وأحضرت آلة الحفر السيئة السمعة ، وقامت بتفريغ الكوسا من حشوتها وباطنها تماما ، كما تم تفريغ بلدي من خبراته وخيراته وأهله..!

حتى حولتها إلى مجرد قشر ، ثم أحضرت الرز ، ليكون حشوة بديلة عما خلقه الله فيها!

لب الكوسا أصبح في الزبالة ، والطبخة قاربت على النضج ، وها هم الأولاد يتحلقون لتناول الطعام ، ولكنهم قاموا بشق جلد الكوسا وأكلوا الرز ، وتركوا القشر ، فقامت الزوجة برميه في الزبالة.

إذن ، ثمرة الكوسا أصبحت كلها في الزبالة ..أية جريمة.!!

تخيلت أنا العاجز عن وقف هذه المذابح بحق الكوسا مؤتمرا لنصرتها –وإن كانت مؤتمرات نصرة شعبنا غير مشجعة-ووضعت قرارات وتوصيات لتبنيها من قبل الأعضاء ، ومنها:

1-تسليم الأسلحة التي كانت تستخدم في تنفيذ مذابح الكوسا (الحفارات)

2-إغلاق مصانع الحفارات وتحويل عمالها إلى مجللات سلمية في المجتمع كأعمال التشجير وشق الطرق….

3-تأهيل نسوان الكوسا المحشي كما يتم تأهيل خريجي السجون ، ويخضعن لبرامج تربوية توعوية ويبصرن بقيمة المال ومسؤولية النعمة.

4-التفريق بين الرجل وبين زوجته عند إصرارها على حفر الكوسا (من باب سد الذرائع) فلعلها غدا تتجرأ وتبقر بطن الزوج إن لم تجد ما تبقره من الكوسا!

5-تعديل المناهج المدرسية وحذف الدروس التي تصور سعادة أفراد الأسرة وهم يتحلقون حول موائد الإسراف والتبذير.

6-إغلاق مطاعم الكوسا المحشي وتحويل أصحابها إلى محكمة العدل الدولية الغذائية ، وتحويل تلك المطاعم إلى مصحات.

7-ينبث عن المؤتمر لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم الكوسا) يرأسها (ن.م) ويعين أعضاؤها من حملة الشهادات العالية والتخصصات والخبرات والترايخ غير الملوث بأكل المحاشي…

إن هناك جريمة مرافقة لحفر الكوسا لا تقل بشاعة وشناعة ، إنها جريمة قتل الوقت ، وكأن النسوان قد فعلن به ما فعلن بتلك الثمرة ، حيث أفرغنه من محتواه ، وملأنه بالترهات من الأحاديث.

أعمارنا نقتلها كذلك ، ثم نتحسر عليها عندما تنقضي ، ولو عادت لعدنا!!!!