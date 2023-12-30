41.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 41.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 40 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.90 و 37.20 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 294 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 336 ديناراً.

واشار إلى ان الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية “ضعيف” نظراً لإرتفاع الأسعار وإلغاء المناسبات الإجتماعية، تضامناً مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم ومجازر حرب.

وبين أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته لعام 2023 بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة على سعر مرتفع مقارنة مع سنوات سابقة، حيث سجل 2063 دولارا للأونصة الواحدة.(بترا)