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الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا ويدعو للضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

منذ 4 ثواني
الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا ويدعو للضغط الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

وطنا اليوم – تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم أمس الجمعة، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، دعا خلاله إلى الضغط الدولي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد جلالة الملك ضرورة حماية المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصالها بشكل مستدام، مشيراً إلى جهود الأردن بهذا الخصوص.

وشدد جلالته على رفض الأردن التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وللتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، داعياً إلى التصدي لأعمال العنف من قبل المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وجدد جلالته التأكيد على أن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكنها أن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو العمل نحو أفق سياسي يفضي إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.(بترا)


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