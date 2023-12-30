مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية يواصل اعماله

وطنا اليوم – واصل مؤتمر توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات الحكومية والمتطلبات المجتمعية اعماله يوم أمس الجمعة بعقد مجموعة جلسات نقاشية.

ويأتي المؤتمر الذي تختتم اعماله اليوم السبت بتنظم من لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان وبالشراكة مع العديد من الجامعات الأردنية ومؤسسات مجتمعية.

وقدمت في بداية الجلسات مؤسسة عبد الحميد شومان مصفوفة تضمنت الأولويات الوطنية من احتياجات الوزارات في حين تناولت ورقة نقاشية حول “منهجية عمل الصناديق البحثية والعلمية واللجنة التوجيهية” ادارها العين عيسى مراد وأكد خلالها على أهمية البحث العلمي وضرورة مأسسة وقوننة أعمال صناديق دعم البحث العلمي، داعية إلى ضرورة تطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع وتعزيز دور الجامعات البحثي .

وتناولت الجلسات دور الجامعات في إنتاج إقتصادياتها المعرفيه والعلمية ونقل المعرفة تحدث خلالها عدد من رؤساء جامعات حكومية وخاصة مؤكدين على أن المعرفة واقتصادياتها تولد الأبتكار والأبداع.

وتضمنت طاولة مستديرة مع رؤوساء جامعات اليرموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية وآل البيت والجامعة الأمريكية في مادبا وجامعه الحسين التقنية وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الاردنية حول آليات تطوير البحث العلمي بحيث يتناسب مع التطورات والمتغيرات العالمية ويرفد الأقتصاد الوطني بمشاريع تساعد على تخطي التحديات في هذا المجال.

وأدار العين الدكتور ياسين الحسبان حواراً تمحور حول كيفية التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجامعات والصناعات في عملية تحويل البحث الأكاديمي إلى مشاريع فعالة والأثر الإيجابي للأبحاث ونتئجها العلمية في تحديد الأوليات الوطنية.

وتضمنت الجلسات الختامية من المؤتمر التعليمات والإجراءات التنظيمية في الجامعات الأردنية لمواءمة احتياجات الوزارات والمجتمع من دراسات وأبحاث تحدث بها العين أحمد عويدي والدكتور عبد الله الموسى مدير المركز الوطني للبحث والتطوير والدكتورة لينا شبيب والدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وأدارتها العين الدكتورة محاسن جاغوب التي عرضت مشكلات البحث العلمي وابرزها عدم وجود آليات لربط البحث في الصناعة، وعدم وجود تشريعات كافية وشاملة لدعم البحث العلمي .