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أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في البحر الميت والعقبة

منذ 4 ثواني
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة في البحر الميت والعقبة

وطنا اليوم – ذكرت إدارة الأرصاد الجوية أن حالة الجو لهذا اليوم السبت باردة نسبياً وغائمة جزئياً في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم ، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة،
وقالت تقرير إدارة ، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ويطرأ الاثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
كما يطرا الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 14 – 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 – 7، وفي المرتفعات الشمالية 11 – 6، وفي مرتفعات الشراة 12 – 5، وفي مناطق البادية 16 – 8، وفي مناطق السهول 15 – 7، وفي الأغوار الشمالية 24 – 14، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 15، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 14 درجة مئوية


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