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القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط القطاع

منذ ساعة واحدة
القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية وسط القطاع

وطنا اليوم:أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها فجرت اليوم الجمعة حقل ألغام في قوة مشاة لجيش الاحتلال وآليات عسكرية شمال مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها على تليغرام أنها أوقعت عناصر القوة بين قتيل وجريح.
كما أعلنت الكتائب استهداف جرافة إسرائيلية من نوع “دي9” (D9) بقذيفة “الياسين 105” شمال مخيم البريج، وقالت إنها أصابتها بشكل مباشر.


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