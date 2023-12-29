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اعتقال مستوطن خطط لحرق العلم الأردني في القدس

منذ ساعة واحدة
اعتقال مستوطن خطط لحرق العلم الأردني في القدس

وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الجمعة، في مدينة القدس، متسوطنًا إسرائيليا كان يعتزم حرق العلم الأردني، رداً على حرق العلم الإسرائيلي من قبل النائب خليل عطية في مقر البرلمان العربي أمس الخميس.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإنّ المشتبه به، في العشرينات من عمره، وهو ناشط في منظمة “حامت يهودياد” اليمينية المرتبطة بباروخ مارزل.
وأعلن نيته في لقاء داخلي للمنظمة كتب فيه: “اليوم الساعة 12:00 سيتم حرق العلم الأردني عند باب نابلس في القدس، انتهينا من الصمت”، وعند اعتقاله عثر بحوزته على العلم الأردني


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