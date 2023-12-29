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جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط برتبة نقيب في غزة

منذ ساعتين
جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط برتبة نقيب في غزة

وطنا اليوم:اعترف جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة نقيب من الفرقة 14 في قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 502 منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

عدوان الاحتلال في يومه الـ84
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الرابع والثمانين على التوالي، بقصف جوي ومدفعي، بينما تتوغل قواته في مختلف مناطق القطاع.
ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الرابع والثمانين، بقصف من الجو والبر والبحر، في الوقت الذي تضرب فيه المقاومة الفلسطينية القوات المتوغلة في جميع محاور القتال في القطاع.
واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات كذلك، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في عدوان يستهدف التجمعات السكنية والمدنيين العزّل، إضافة إلى المستشفيات ومراكز الإيواء والمساجد والكنائس


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