تأهيل 3 حضانات لتكون صديقة للطفل في إربد

وطنا اليوم:أنهى فريق “مبادرة” بالتعاون مع بلدية إربد ومديرية التنمية الاجتماعية والدفاع المدني ومنظمة “كير”، إعادة تأهيل ثلاث حضانات اطفال، لتكون آمنة وصديقة للطفل.

وقالت مسؤولة المبادرة حنان الزعبي إن “مبادرة” تهدف الى تحقيق البيئة الآمنة مكانيًّا وتربويًّا وصحيًّا، مشيرة إلى أن “مبادرة” ستقوم لاحقًا بتأهيل حضانات أخرى في إربد وتزويدها بالفرش والتدفئة وإجراء صيانة عامة.

وقال رئيس البلدية نبيل الكوفحي إن الجهود التي بذلها فريق “مبادرة” تصب في إطار المسؤولية المجتمعية الرامية للاهتمام بالإنسان أيا كان طفلاً أو شاباً أو امرأة لتحقيق رسالة البلدية بأن تكون المدينة خضراء ومستدامة وذكية جاذبة للاستثمار وتحقق السعادة للإنسان.

وقال مدير دفاع مدني غرب إربد العقيد محمد أبوالزينات، إن مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي بمختلف نشاطاتها ورسائلها رديف للمواطن ويهمها سلامته وتقدمه وازدهاره، مؤكدًا أن العمل التطوعي جزء من ثقافتنا العامة، وأن الدفاع المدني جاهز للتشاركية مع أي جهة لانجاح مثل هذه المبادرات الهادفة.

ودعا مدير التنمية الاجتماعية محمد أبو طربوش الشباب الى القيام بمبادرات إيجابية، مشيرًا إلى أن الحضانة تكوّن شخصية الطفل وتحدد مستقبله.