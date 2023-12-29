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باكستان تمنع احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

منذ ساعة واحدة
باكستان تمنع احتفالات رأس السنة تضامنا مع غزة

وطنا اليوم:حظرت باكستان احتفالات رأس السنة تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، على ما أعلنت الحكومة مساء الخميس داعية المواطنين إلى الالتزام بمظاهر “بسيطة”.
وفي رسالة متلفزة إلى الأمة قال رئيس الوزراء أنور الحق كاكار إن بسبب الوضع في قطاع غزة فإن الحكومة “حظرت بشكل تام جميع أنواع الفعاليات المتعلقة باحتفالات رأس السنة”.
بدأ العداون الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ويتواصل حتى الآن حيث تشنّ إسرائيل منذ ذلك الحين قصفا مكثفا للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما خلف أكثر من 21 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وقال كاكار الخميس إن “الأمة الباكستانية بأكملها والأمة الإسلامية تشعر بحزن عميق بسبب الإبادة الجماعية للفلسطينيين المضطهدين، وخاصة المذبحة التي يتعرض لها الأطفال الأبرياء في غزة والضفة الغربية”.
تحيي باكستان ليلة رأس السنة عادة باحتفالات يتخللها إطلاق الأسهم النارية إضافة إلى عطلة مصرفية في الأول من كانون الثاني/يناير.
الخميس حظرت إمارة الشارقة بدولة الإمارات إطلاق الأسهم النارية ليلة رأس السنة بسبب الحرب في غزة.
وقالت شرطة الشارقة في منشور على فيسبوك إن قرار المنع “تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة”.


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