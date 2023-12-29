إشادة عربية بجهود الملك في دعم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بالجهود الكبيرة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في فلسطين عامة وغزة بشكل خاص.

جاء ذلك خلال جلسة للبرلمان العربي في القاهرة، تحدث فيها رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عن مواقف المملكة بقيادة جلالة الملك الداعمة للأشقاء الفلسطينين.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي: نثمن التحركات الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني من أجل وقف العدوان الغاشم على غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني ومواصلة رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأشار رئيس البرلمان العربي، إلى موقف الأردن تجاه الوضع في غزة ووصفه بحجر الزاوية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والدعم اللامحدود في إيصال المساعدات منذ اندلاع الحرب لإغاثة أهل غزة، مؤكداً على دعمه للجهود الأردنية ومواقفها الرافضة بشدة لمخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ومواقف الأردن الثابتة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك والوصول إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة.

ودعا إلى تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

من جهته، ثمن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بمواقف جلالة الملك الداعمة للقضية الفلسطينية الداعية إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

وقال فتوح إننا نقدر عاليا مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والتي ما انفكت تقدم العون والإغاثة لقطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية.