الميثاق الوطني يعقد لقاءاً استقطابياً ويفتتح فرعه قي الازرق

وطنا اليوم – عقد حزب الميثاق الوطني لقاءاً استقطابياً مساء اليوم الخميس في منطقة الأزرق بحضور رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصرالدين ورئيس المجلس الإستشاري مازن القاضي وأمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني وعدداً من أعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي وأعضاء الحزب بدعوة من نائب رئيس المجلس المركزي فيصل الأعور حول الحزب ورؤيته المستقبلية بحضور أكثر من ٣٠٠ شخص من أعضاء الميثاق والمناصرين والمؤازرين وأصدقاء الميثاق من أبناء منطقة الأزرق.

وأكد حزب الميثاق الوطني على مبادئ الحزب وأن هذا اللقاء الإستقطابي جاء لنستمع فيه إلى آراء واقتراحات وملاحظات عشائر الأزرق المقدرة والتي تعني لنا الكثير وعلينا أن نسير في العملية الحزبية ولا نكون مترددين وقد لمسنا أن هنالك تغيير كبير في قبول الأحزاب والإنتساب لها.

وأن القضية الفلسطينية هي الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في غزة وفي مدن الضفة الغربية لا يحتمله العقل ولا يقبله المنطق وأننا في المملكة الأردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادة وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

وثوابت الحزب ثابتة وراسخة وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس قدس الأقداس.

فيما تحدث عدد من أعضاء الحزب حول مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا الأردني وأبرزها الجائحة الإقتصادية وأن الإنخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع قواعدنا الشعبية وأن هنالك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.

وفي الختام جرى حوار موسع بين عدد من الحضور مع الضيوف، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية والتي شددت على أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالحزب وتساءل الحضور حول برنامج الحزب ورؤيته وأهدافه وأكدوا أهمية ترجمة رؤية جلالة الملك الإصلاحية إلى واقع عملي فيما يتعلق بالأحزاب والانتخاب.