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حماس: هناك حوار مع مصر لفتح معبر رفح بشكل كامل

منذ ساعة واحدة
حماس: هناك حوار مع مصر لفتح معبر رفح بشكل كامل

وطنا اليوم:قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن نحو 22 ألف شهيد وأكثر من 56 ألف مصاب خلال 83 يوما من العدوان على غزة.
وأضاف حمدان خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الاحتلال يرتكب جرائم متعددة أمام أعين العالم.
ولفت حمدان إلى أن الاحتلال ارتكب أكثر من 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد حمدان أن قادة الاحتلال لم يروا أسراهم لدى المقاومة أحياء إلا بعد وقف شامل للعدوان.
ولفت حمدان إلى أن عدوان الاحتلال كتب نهايته العسكرية والسياسية.
وطالب حمدان الصليب الأحمر بتوضيح بشأن استلام جثامين شهداء من الاحتلال دون معرفة هوياتهم والتحقيق بالأمر، لافتا إلى أن الاحتلال سرق 80 جثة للشهداء وعبث بها وسرق أعضائها.
وشدد على أن إدارة الشأن الفلسطيني قرار فلسطيني داخلي ولن يقبل الشعب الفلسطيني بقيادة تأتيه على ظهر دبابة إسرائيلية أو أمريكية.
وتابع حمدان، أن حركة حماس منفتحة على أي أفكار أو مقترحات لوقف العدوان بشكل كامل.
وأوضح حمدان أن هناك حوار مع مصر لفتح معبر رفح بشكل كامل.


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