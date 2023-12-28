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الضريبة تجدد دعوتها للمكلفين لتصويب أوضاعهم قبل انتهاء العام

منذ ساعتين
الضريبة تجدد دعوتها للمكلفين لتصويب أوضاعهم قبل انتهاء العام

وطنا اليوم:جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها لجميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2023 وذلك بمراجعة مديرياتها ومركزها الرئيسي يومي السبت والأحد لتصويب أوضاعهم الضريبية علماً أنه بإمكان المكلفين تسديد الأرصدة المترتبة عليهم من خلال وسائل الدفع الالكتروني.
وبينت الدائرة، أن يوم السبت سيكون دواما لمديريات الدائرة في عمان والزرقاء وإربد والعقبة لغايات تسديد الأرصدة المترتبة على المكلفين، كما تقرر تمديد دوام المحاسبين وأمناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاحد المقبل لغايات تمكين المكلفين من تسديد الارصدة المترتبة عليهم قبل انتهاء السنة المالية الحالية


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