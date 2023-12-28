مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم التالي بعد حرب غزة

وطنا اليوم:قالت القناة 12 العبرية إن مجلس وزراء الحرب سيناقش -اليوم الخميس- للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر، وليس مجلس الحرب مع بيني غانتس

وقال الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني غانتس، إن الجيش مستعد لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا وتشمل عمليات قوية ومعمقة.

وأضاف أننا نقترب من اليوم الذي سنتيح فيه عودة سكان جزء من بلدات غزة.