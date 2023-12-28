بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم التالي بعد حرب غزة

منذ 3 ساعات
مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش اليوم التالي بعد حرب غزة

وطنا اليوم:قالت القناة 12 العبرية إن مجلس وزراء الحرب سيناقش -اليوم الخميس- للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.
من جانبه، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إن مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر، وليس مجلس الحرب مع بيني غانتس
وقال الوزير الإسرائيلي في حكومة الطوارئ بيني غانتس، إن الجيش مستعد لمرحلة مقبلة في الحرب ستستمر طويلا وتشمل عمليات قوية ومعمقة.
وأضاف أننا نقترب من اليوم الذي سنتيح فيه عودة سكان جزء من بلدات غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:54

الميثاق الوطني يعقد لقاءاً استقطابياً ويفتتح فرعه قي الازرق

21:13

وجهاء الأغوار الشمالية وشخصيات مسيحية: مواقف الأردن بقيادة الملك تجاه فلسطين ثابتة

20:48

حماس: هناك حوار مع مصر لفتح معبر رفح بشكل كامل

20:33

وزير خارجية الاحتلال يهدد حسن نصر الله : الدور عليك

20:21

جدل هائل عقب بيان الأزهر .. ما الجديد فيه؟

20:09

الضريبة تجدد دعوتها للمكلفين لتصويب أوضاعهم قبل انتهاء العام

20:02

المؤتمر الأردني الدولي الأول للغة العربية في عصر الذكاء الاصطناعي واصل اعماله لليوم الثاني واختتم فعالياته

19:41

فصائل فلسطينية: نرفض الحلول المطروحة لمستقبل غزة

19:25

محاضرة بعنوان استراتيجيات التعلم الحديثة في كلية اربد الجامعية

19:17

الخارجية: نعمل على إجلاء 119 مواطناً أردنياً من غزة

19:13

تصعيد لافت بجنوب لبنان وإسرائيل تتحدث عن ضربات استباقية لحزب الله

19:05

إعلام عبري: مقتل محتجزة إسرائيلية في غزة

وفيات
وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباس