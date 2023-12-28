محاضرة بعنوان استراتيجيات التعلم الحديثة في كلية اربد الجامعية

وطنا اليوم:بتنظيم من قسم الجودة في الكلية ألقى الدكتور ابراهيم البلوي الأستاذ المشارك في قسم علوم الحاسوب في جامعة الأميرة سمية محاضرة قيمة بعنوان “استراتيجيات التعلم الحديثة” بحضور الأستاذ الدكتور يحيا سلامه خريسات عميد الكلية والدكتور رافي النجادات مساعد العميد لشؤون الجودة وجمع كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وقد رحب عميد الكلية بالمحاضر والحضور ونقل لهم تحيات عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وقال في كلمته الترحيبية بأن جامعة البلقاء التطبيقية تسعى إلى تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية واطلاعهم على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في التعلم الإلكتروني، لجعل المحاضرة الإلكترونية أكثر تفاعلا بين المدرس والطلبة ولادماج الطلبة في العملية التدريسية التفاعلية.

وبين المحاضر الدكتور إبراهيم البلوي أهمية تقني Chat GPT للطلبة وأعضاء الهيئة التدربيسية على حد سواء، وأن هذه البرمجية تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي القابلة للتطور وحسب الحالة وان هذه التقنية تعتمد على البيانات الإحصائية المخزنة فيها وغير متصلة بالإنترنت.

وبعد المحاضرة دار نقاش مهم بين أعضاء الهيئة التدربيسية والطلبة والمحاضر.

وفي نهاية اللقاء كرم عميد الكلية الأستاذ الدكتور يحيا خريسات الدكتور إبراهيم البلوي وشكره على المعلومات القيمة.