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الخارجية: نعمل على إجلاء 119 مواطناً أردنياً من غزة

منذ 7 ثواني
الخارجية: نعمل على إجلاء 119 مواطناً أردنياً من غزة

وطنا اليوم:أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح السفير القضاة بأن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حالياً في الجانب المصري من معبر رفح، يعمل على إجلاء 119 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة اليوم من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية، ويقوم الفريق باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.
وقال السفير القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ 1036 شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء 581 منهم.
وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
– 00962799562903
– 00962799562471
– 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏op.ctr@fm.gov.jo


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