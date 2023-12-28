إعلام عبري: مقتل محتجزة إسرائيلية في غزة

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام عبرية، عن مقتل المحتجزة جودي وينشتاين حجاي في قطاع غزة.

وذكر الإعلام العبري أن جودي البالغة من العمر 70 عاما من سكان كيبوتس نير عوز، أصيبت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأشار الإعلام العبري إلى أنه ما زالت جثتها وجثة زوجها محتجزتان في غزة.

يشار إلى أن جودي كانت محتجزة هي وزوجها في قطاع غزة الذي أعُلن مقتله في وقت.

العدوان على غزة

يستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لليوم الثالث والثمانين، إذ تواصل طائراته الحربية شن غارات أدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء فجر الخميس في مواقع مختلفة بالقطاع.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها “السيوف الحديدية”، وشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 21,320 شهيدا والإصابات إلى 55,603، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفي المقابل، أعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 501 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، بينهم 167 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.