إحالة قضاة للتقاعد ونقل آخرين – أسماء

وطنا اليوم:قرر المجلـس القضائي إجراء التنقـلات القضائيـة للقضـاة التاليـة أسماؤهم بدرجاتهـم ورواتبهـم، وذلك اعتبـاراً مـن تاريـخ 2/1/2024 :

وقرر المجلـس الموافقة على إحالـة القضاة التالية أسماؤهم على التقاعد وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/1/2024):

وقرر انتداب المجلس القاضي اياد صبحـي خميـس الحنبلـي لدى المكتب الفـني لمحكمة التمييـز وانتدابـه مديـراً للمكتب الفـني لمحكمة استئنـاف عمـان، وذلك اعتباراً من تاريـخ (2/1/2024) ولمدة أربـع سنـوات.

وقرر انتداب قاضي محكمـة صلح شمـال عمان السيد/ ميـاد طالـب نهـار الدبـاك قاضياً لدى المكتب الفـني لمحكمة التمييز (متفرغـاً) وذلك اعتبـاراً من تاريخ (2/1/2024) ولمدة سنتيـن.

وتاليا الأسماء:

نقل قاضي محكمة صلح الجيزه السيد إلياس فؤاد أبو جريس قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد علي حمد العرقان قاضياً لدى محكمة معان الابتدائية

نقل مدعي عام بني كنانه القاضي السيد غسان محمد أبو عاشور مدعياً عاماً لدى محكمة الرمثا الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ أحمد زياد المحارمة قاضياً لدى محكمة صلح دير علا

نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ رأفت سعيد ياسين قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة زين محمد النعيمات قاضياً لدى محكمة صلح الجيزه

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ مأمون محمود كنعان مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد / أشرف غصاب أبو رمان قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح السلط السيدة منار ابراهيم الحسن قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد زايد عبد الله عظمات قاضياً للصلح لدى محكمة الطفيلة الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الكوره السيد قاسم محمد العودات مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكوره

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد كرم عبد الكريم المصري مدعياً ج فرا عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد / اسامه راضي الطراونه قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح اربد

نقل القاضي تركي مصلح مصلح قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ بشير سالم ربعي قاضياً لدى محكمة صلح بني عبيد

نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد / مهند شوكت البشتاوي قاضياً لدى محكمة صلح دير علا

نقل رئيس محكمة الاستئناف الضريبية القاضي السيد/ حسين عبد الله أبو السمن قاضياً لدى محكمة التمييز

نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية القاضي السيد/ محمد ياسين محادين رئيساً لمحكمة الاستئناف الضريبية

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ منذر يوسف الشرمان ج فرا قاضياً لدى محكمة التمييز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ حازم ربحي عواد قاضياً لدى محكمة التمييز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ صالح محمود غضيه قاضياً لدى محكمة التمييز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور / خالد رضوان السمامعه قاضياً لدى محكمة التمييز

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مروان منيزل الرشدان قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيدة ولاء فرنسيس عكروش رئيساً لمحكمة مادبا الابتدائية

نقل النائب العام لدى محكمة استئناف الضريبة القاضي السيد/ عبد الله برجس أبو الغنم قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد / حسن ماني السرحان نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى

نقل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ خالد يوسف العبابنه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور / فايز مثقال شجراوي قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس محكمة مادبا الابتدائية القاضي السيد/ محمد سلامة البصال قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى الدكتور / عبد الإله حجازي العساف نائباً عاماً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد / رائد محمد ج فرا الأمير قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد محمد صادق ربابعة رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائية

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية الدكتور / أحمد عبد المهدي الفاعوري قاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبية

نقل مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي السيد/ سفيان محمد عبيدات نائباً عاماً لدى محكمة استئناف الضريبة

محكمة نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ عادل عبد الغني الجعافره قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

نقل قاضي . الجنايات الكبرى الدكتور / هلال خليف الحوامدة مدعياً . عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية

نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة زين موسى الخلايله قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل مدعي عام الرمثا القاضي السيد/ ماجد حمد النعيمات مدعياً عاماً لدى محكمة صلح بني كنانه

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور / امجد “محمد سعيد” الشريده قاضياً لدى محكمة استئناف

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة هاديه أحمد الدويري قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح مادبا السيدة فاتنه عبد الرحيم قريشه قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة كفى فتحي شطناوي قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الجيزه السيد محمود يونس عبد الباري قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ ابراهيم خازر الخريشه مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ حابس محمد القضاة قاضياً للتنفيذ لدى محكمة مادبا الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح عجلون السيدة منى هلال الرشدان قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح عين الباشا السيد عبد المفرق الابتدائية الله اسماعيل الحسنات قاضياً للصلح لدى محكمة

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيدة بيان منعم المغايره قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الجيزه السيد إلياس فؤاد أبو جريس قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد علي حمد العرقان قاضياً لدى محكمة معان الابتدائية

نقل مدعي عام بني كنانه القاضي السيد/ غسان محمد أبو عاشور مدعياً عاماً لدى محكمة الرمثا الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ أحمد زياد المحارمة قاضياً لدى محكمة صلح دير علا

نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ رأفت سعيد ياسين قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة زين محمد النعيمات قاضياً لدى محكمة صلح الجيزه

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ مأمون محمود كنعان مدعياً عاماً لدى محكمة معان الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد/ أشرف غصاب أبو رمان قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح السلط السيدة منار ابراهيم الحسن قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

نقل قاضي محكمة صلح دير علا السيد زايد عبد الله عظمات قاضياً للصلح لدى محكمة الطفيلة الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الكوره السيد قاسم محمد العودات مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الكوره

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد كرم عبد الكريم المصري مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ اسامه راضي الطراونه قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد / تركي مصلح مصلح قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ بشير سالم ربعي قاضياً لدى محكمة صلح بني عبيد

نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيد مهند شوكت البشتاوي قاضياً لدى محكمة صلح دير علا

نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد منتصر محمد عموش قاضياً لدى محكمة صلح الجيزه

نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة سميره محمد الساكت قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ محمد خير “حسن شويات قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

نقل قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد قصي محمد الثوابي قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية 48

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ تامر أحمد القاسم قاضياً للصلح لدى محكمة عجلون الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ يزن عبد القادر الطراونه قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ معتصم أحمد بني عيسى قاضياً للصلح لدى محكمة الكرك الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الطفيلة السيد/ يوسف “محمد فؤاد” العناسوه قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل قاضي محكمة صلح الكرك السيد / خالد عبد الله الجراح قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

كما قرر المجلـس القضائي الموافقة على إحالـة السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى التقاعد وذلك اعتباراً من تاريـخ (1/1/2024):

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ عامر محمد جـبر العتوم

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ احمد محمود محمد أبو قمر

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اسحق داود اسحق ابو عـوض

قاضي محكمة استئناف معان السيد/ خالد حمد فرحان الرياحنه

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ منال واصف عبد الغـني شموط

مدعي عام معان القاضي السيد/ محمد ابراهيم محمد الطلافيح

قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/ فايد خليفه ابراهيم الدهيسات

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ جمال مزعل عياد الهويمل

قاضي محكمة الجنايات الكـبرى السيد/ مصطفى عايد مصطفى الصبيحات

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ عزام فلاح محمد المعايطه

قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ شاكر محمد خالد بـني عيسى