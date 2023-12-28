سلطات تكساس تلقي القبض على حوالي 10 آلاف مهاجر

وطنا اليوم:ألقت سلطات ولاية تكساس القبض على ما يقرب من 10 آلاف مهاجر عبروا الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير قانوني في إطار عملية “اعتقال وسجن” تهدف إلى ردع الهجرة غير الشرعية.

سلطات تكساس تلقي القبض على حوالي 10 آلاف مهاجرعمدة مدينة شيكاغو يحمل إدارة بايدن معاناة المدينة من أزمة المهاجرين

وبعد الاعتقالات الناجحة، أقرت ولاية تكساس قانونا جديدا من شأنه أن يعزز العملية الأصغر حجما لتوسيع سلطة إجراء الاعتقالات، فضلا عن منح القضاة المحليين سلطة إصدار أوامر لطرد المهاجرين من البلاد، على تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في مارس المقبل.

ويأتي القانون الجديد بعد أن أطلقت تكساس لأول مرة عملية على نطاق أصغر لاعتقال المهاجرين بتهم جنحة التعدي على ممتلكات الغير في يوليو 2021 حيث وصل عدد المعابر الحدودية بين تكساس والمكسيك إلى 1.2 مليون في تلك السنة المالية.

وتسمح المبادرة لأصحاب الأراضي الحدودية بإبرام اتفاقيات مع الدولة تسمح باعتقالات التعدي على ممتلكات الغير، مما يمهد الطريق أمام سلطات إنفاذ القانون لإلقاء القبض على المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة من خلال تلك الممتلكات.

وتقود إدارة السلامة العامة في تكساس عمليات الاعتقال، التي قالت إن العملية الحدودية بالولاية أدت إلى اعتقال أكثر من 37 ألف شخص.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة إريكا ميلر إن من بين المعتقلين أعضاء العصابات والمتاجرين بالبشر ومرتكبي الجرائم الجنسية وغيرهم.