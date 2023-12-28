بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة

منذ ساعة واحدة
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهيدا، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.
ويستهدف الاحتلال الصحفيين والمصورين وعائلاتهم في قطاع غزة، فضلا عن قصفه المقرات الإعلامية العربية والأجنبية، في محاولات لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:03

بايدن ينشر رقم هاتفه الشخصي ويطلب من الأمريكيين مراسلته مباشرة

14:58

سلطات تكساس تلقي القبض على حوالي 10 آلاف مهاجر

14:44

الصحة العالمية تحذّر من انتشار الجوع الحاد في قطاع غزة

14:05

الحملة الأكاديمية الأردنية تنظم ندوة حول مشاريع التهجير

14:01

استمرار اعمال تنظيف قناة الملك عبد الله من الطمي والرسوبيات وبقايا الاشجار والاعشاب النامية على جوانب القناة

13:57

رئيس مجلس النواب: نرفض كل محاولات التهجير وفصل غزة عن الضفة الغربية

13:54

صناعة عمان تبحث تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في أسواق الاستهلاكية العسكرية

13:52

ارتفاع الإيرادات المحلية حتى نهاية تشرين الأول بنحو 470 مليون دينار

13:42

الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بأعضاء الحزب في محافظة مادبا

12:52

50 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مناطق في غزة

12:30

أول ظهور لحميدتي خارج السودان منذ بدء الاشتباكات

12:21

ماكرون: سنعمل مع الأردن قريبا بشأن العمليات الإنسانية في قطاع غزة

وفيات
وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباس