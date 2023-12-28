ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 بغزة

وطنا اليوم:قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع إلى 105 شهيدا، بعد استشهاد صحفيين اثنين اليوم بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

ويستهدف الاحتلال الصحفيين والمصورين وعائلاتهم في قطاع غزة، فضلا عن قصفه المقرات الإعلامية العربية والأجنبية، في محاولات لإسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارساته