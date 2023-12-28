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استمرار اعمال تنظيف قناة الملك عبد الله من الطمي والرسوبيات وبقايا الاشجار والاعشاب النامية على جوانب القناة

منذ ساعة واحدة
استمرار اعمال تنظيف قناة الملك عبد الله من الطمي والرسوبيات وبقايا الاشجار والاعشاب النامية على جوانب القناة

وطنا اليوم – تقوم سلطة وادي الاردن وبالتعاون مع “مشروع حماية السدود المائية من خلال انشطة كثيفة العمالة” المنفذ من قبل ال (GIZ) وبدعم من الحكومة الألمانية (BMZ) بالعمل على ازالة الطمي وبقايا الاشجار والاعشاب التي تنمو على جوانب قناة الملك عبد الله // الشونة الجنوبية مشروع 14.5

وتاتي هذه الاعمال ضمن خطط زيادة كفاءة المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي ورفع كفاءة القناة
والهادفة للمحافظة على استمرارية التزويد المائي للمزارعين في مناطق الشونة الجنوبية
هذا وتؤكد سلطة وادي الاردن ان جميع الكوادر الفنية والميدانية تعمل وعلى مدار الساعة لرفع جاهزية كافة المرافق المائية والسدود الترسيبية والتحويلية ،وقناة الملك عبدالله وتفقد معداتها لضمان استمرارية التزويد المائي للمزارعين ، وكذلك العمل على صيانة الأودية ، والمهارب ، والقنوات المفتوحة بمختلف انواعها والتي تستخدم لتصريف مياه الأمطار اثناء المنخفضات الجوية ،وتصريف المياه الجوفية في الوحدات الزراعية.


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