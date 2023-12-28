ارتفاع الإيرادات المحلية حتى نهاية تشرين الأول بنحو 470 مليون دينار

وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2023 لتصل الى ما قيمته 7123.8 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 470.3 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 90%.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 250.4 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 220 مليون دينار.

ويعود ارتفاع الايرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 234.4 مليون دينار، لتصل الى ما قيمته 1623.1 مليون دينار وتحقيق ما نسبته 105.1% من المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2023، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية و دون رفع النسب الضريبية.

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2023حوالي8835.5 مليون دينار مقابل ما قيمته 8561.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 526.2 مليون دينار مقارنةبنفس الفترة من العام السابق.

ونتيجة للتطورات السابقة سجل العجز المالي انخفاضاً بحوالي 144.4 مليون دينار، ليصل الى ما قيمته 1635.5 مليون دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2023مقارنة مع ما قيمته 1779.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.