الأمانة العامة لحزب إرادة تلتقي بأعضاء الحزب في محافظة مادبا

وطنا اليوم – في لقاء نوعي، التقت الأمانة العامة لحزب إرادة بحضور الأمين العام نضال البطاينة مع أعضاء الهيئة العامة في محافظة مادبا.

واستهل الحضور الإجتماع بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غرة، وقدموا بإسم الحزب التهاني واطيب التبريكات للأخوة المسيحيين بهذه بمناسبة أعيادهم.

ويأتي اللقاء في إطار النهج التشاركي للحزب، والتواصل مع أعضاءه، واطلاعهم على سير العمل، والخطط في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعداد برنامج الحزب من قبل لجانه القطاعية، والمشاركة في الانتخابات.

وأوضح البطاينة أن الحزب اختار الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص في عملية إختياره لمرشحيه للانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا الى أن اللجنة التي كلفتها الامانة إنتهت من وضع المعايير وتم عرضها على مجلس الحكماء لإبداء رأيهم بها ومن ثم ستقوم اللجنة بدراسة مقترحات الحكماء تمهيدا لنشر المعايير وتعميمها على جميع الأعضاء خلال شهر كانون الثاني (الشهر القادم ) واتاحة الفرصة لأعضاء الحزب لتقديم طلبات ترشح داخلية على أساسها. وسيتم تنظيم حملة توعوية بالمعايير.

وخلال اللقاء كانت الاوضاع في قطاع غزة ، وتحصين الجبهة الداخلية حاضرة بقوة ، حيث اكد الأمين العام أن حزب إرادة كان له موقفًا واضحًا منددًا بالعدوان على غزة، ونفذ الوقفات والفعاليات التضامنية في مختلف المحافظات، وأثبت أنه قادر على قيادة الشارع ، كما قام الحزب بمخاطبة الأحزاب العالمية للضغط على حكوماتها بهذا الشأن.

كما طالب البطاينة بضرورة التركيز على متانة جبهتنا الداخلية والإلتفاف حول قيادتنا وجيشنا العربي ، وأن نتصالح ونركز على منعة الأردن وقوته، وأن نعتمد على ذاتنا وهذا لن يتأتى إلا بوجود أحزاب حقيقية برامجية.

وقد استعرض رئيس مجلس فرع محافظة مادبا احمد الدقاق الازايدة انجازات الفرع ومشاركة لجانه في العديد من المناسبات والفعاليات في المحافظة ، كما قدّم أعضاء الحزب آراءهم واستفساراتهم ومقترحاتهم، وتمت الإجابة عليها، واتسم اللقاء بالإنفتاح على مختلف النقاشات والآراء.

وحضر اللقاء فريق الأمانة العامة، وأعضاء الهيئة العامة في محافظة مادبا.