شهيدان برصاص الاحتلال في رام الله ونابلس

وطنا اليوم:استشهد الشاب حازم القطاوي وأصيب 14 آخرون خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني -فجر الخميس- بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين استشهد شاب متأثرًا بإصابته في نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة رام الله من عدة محاور، وشهد مركز المدينة مواجهات مع عشرات الشبان، ما أدى لاستشهاد الشاب حازم القطاوي، وإصابة 14 شابا بجروح متفاوتة.

وأضافت مصادر طبية في الهلال الأحمر، أن من بين المصابين 4 اصابات بالرصاص الحي، واحدة بالصدر، وواحدة بالبطن، واصابتين بالفخد، بينهم الصحفي سلمان الخطيب، وذلك بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم وسط المدينة، وتلقوا الاسعافات والعلاجات اللازمة، قبل أن ينقلوا للمستشفى لاستكمال العلاج.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال وسط المدينة، ما أدى لإصابة جندي صهيوني.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء برام الله، تخللها مواجهات مع الشبان الذين رشقوا الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة والأكواع المتفجرة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من محلات الصرافة برام الله، حيث جرى اعتقال بعض أصحابها، وإلصاق منشورات تحريضية بحق مالكيها.

وكانت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في مدينتي رام الله، واقتحمت مركز المدينة (دواري المنارة والساعة)، وشارع شيرين أبو عاقلة، وشارع الحسبة، والبالوع، والطيرة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها، واعتقلت عددا من اصحابها.

كما اقتحمت منزل عائلة العجولي بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لهم في رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وداهمت عمارة سكنية قرب مقر “وحدة الحراسات” واستجوبت قاطنيها، حيث أبلغ عن اعتقال أحد المواطنين، ، وأطلقت النار على مركبة وأصابت سائقها.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا والأحياء القريبة من سجن “عوفر” العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وفي بيت لقيا اقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت الشاب يوسف ناجح محمد ضيف الله ( 19 عاما)، كما اقتحمت قرية سنجل شمال المدينة، وقرية رافات.

إلى ذلكن استشهد شاب بمدينة نابلس، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابة سابقة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة قبل 10 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب طارق ماهر شخشير (21 عاما) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل 10 أيام في مدينة نابلس.

وكان الشهيد “شخشير” قد أصيب خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة نابلس، عقب اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من المدينة في 18 ديسمبر/كانون أول الجاري.

وباستشهاد الشاب الشخشير اليوم يرتفع عدد الشهداء إلى 314 شهيدا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر، و522 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.