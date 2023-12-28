الهيئة الخيرية الهاشمية ترسل 24 طائرة إلى غزة منذ بدء العدوان

وطنا اليوم:أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمة، 24 طائرة مساعدات إنسانية إلى اهالي قطاع غزة المحاصر، وفقا لبيانات الهيئة.

وقالت الهيئة، إنها أرسلت 24 طائرة مساعدات إنسانية إلى غزة منذ بدء الأزمة، حملت على متنها مساعدات إغاثية متنوعة، بحسب قائمة الاحتياجات التي ترد إليهم بشكل مستمر من داخل غزة، وبالشراكة والتعاون مع عدد من الجهات والشركاء وبفضل تبرعات المواطنين.

وأوضحت أن طائرات المساعدات انطلقت من مطار ماركا العسكري إلى مطار العريش في مصر، ليتم إدخالها بعد ذلك إلى أهالي قطاع غزة من خلال معبر رفح.