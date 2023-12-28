قرار حكومي بمنع تصدير المواد الغذائية الاساسية

وطنا اليوم:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، منع تصدير وإعادة تصدير مجموعة من السلع.

وبحسب القرار الحكومي، يشمل المنع كل من الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، وزيت النخيل، وزيت الصويا.

مجلس الأمن الغذائي كان قد أوصى الأحد الماضي بمنع إعادة تصدير المواد الأساسية (الرز والسكر والزيوت) نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن الناتجة عن الازمة في البحر الأحمر.

وحضر اجتماع المجلس، وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والتربية والتعليم، والصحة، والبيئـة، والتنمية الاجتماعية، ومندوب عن رئيس هيئـة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس الاتحاد العام للمزارعين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ومندوب عن رئيس غرفة صناعة الأردن، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة.