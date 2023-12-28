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الاحـتلال يسرق عدة محلات صرافة في الضفة الغربية

منذ ثانيتين
الاحـتلال يسرق عدة محلات صرافة في الضفة الغربية

وطنا اليوم:اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، العديد من محلات الصرافة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، واستولت على محتوياتها، فيما دارت اشتباكات واندلعت مواجهات في الكثير من المناطق، أسفرت عن إصابات واعتقال عشرات الفلسطينيين.
وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم مداهمة 5 محلات صرافة في الضفة الغربية فجر اليوم، صنفها الاحتلال بـ “إرهابية”، ومصادرة نحو 10 ملايين شيكل منها.
فيما اتهم البعض قوات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة هذه المحال ومصاردة اموالها تحت حجج كاذبة تتعلق بالإرهاب، حيث يقوم الاحتلال بإلصاق التهم من دون تقديم الادلة على صحة ادعاءاته.
ويذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية فجر اليوم، قبل أن يقع اشتباكات بينها وبين مقاومين فلسطينيين، كما عملت على اقتحام محلات للصرافة وتخريب محتوياتها، واعتقال عدد من أصحاب تلك المحلات.


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