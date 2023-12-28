قتلى وجرحى في حادث سير مروع بالقرب من مدينة إسطنبول

وطنا اليوم:أسفر حادث تصادم عنيف بين 7 مركبات على طريق مرمرة الشمالي السريع بين مدينتي إسطنبول وسكاريا، صباح الخميس، عن مقتل وإصابة العشرات، فيما هرعت فرق الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث المروع.

وقال والي سكاريا، يشار كارادينيز، إن حادث التصادم أسفر عن مقتل 11 مواطنا وإصابة 57 آخرين بينهم 7 في حالة خطيرة، موضحا أن 10 من المصابين وصلوا إلى مستشفيات مختلفة لتلقي العلاج.

وأضاف خلال حديثه لوسائل الإعلام من موقع الحادثة، أن نسبة كبيرة من الذين فقدوا حياتهم في الحادث الذي وقع عند معبر سكاريا على طريق شمال مرمرة السريع، نتجت عن اصطدام الحافلة الثالثة بالركاب الذين خرجوا من السيارة، بحسب النتائج الأولية.

وتسبب الضباب الكثيف في حادث التصادم الذي وقع بين 7 مركبات بينها 3 حافلات تابعة لشركات نقل داخلي.

وأعلنت السلطات عن توقف حركة السير باتجاه إسطنبول في طريق مرمرة الشمالي السريع بشكل كامل إلى حين رفع كافة المركبات المتصادمة.

من جهته، أعلن وزير العدل يلماز تونش، عن تكليف 3 مدعين عامين بالحادث بالتنسيق مع نائب رئيس النيابة العامة.

وقال عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقا): “رحم الله مواطنينا الذين لقوا حتفهم في حادث مروري بين عدة مركبات بسبب الضباب الكثيف في منطقة سكاريا بطريق مرمرة الشمالي، والذي توفي فيه 11 من مواطنينا وأصيب 57 من مواطنينا، 7 منهم بحالة خطيرة، وأتمنى الشفاء العاجل لمواطنينا المصابين”.

وأضاف: “وقد باشرت النيابة العامة في سكاريا التحقيق في الحادث، وتم تعيين ثلاثة وكلاء نيابة بالتنسيق مع نائب رئيس النيابة العامة”.

وتشهد تركيا بين الحين والآخر حوادث سير مؤلمة على الطرقات السريعة، ففي شهر آب/ أغسطس الماضي لقي 12 شخصا حتفهم فيما أصيب 19 آخرون جراء اصطدام حافلة مسافرين في منطقة سورغن في مدينة يوزغات التركية.

وفي تموز/ يونيو، شهدت ولاية هاتاي جنوب البلاد حادث سير مروع أودى بحياة نحو 12 شخصا وتسبب في إصابة 30 آخرين إثر اصطدام شاحنة بعدد من المركبات بعد فقدان السائق السيطرة عليها.