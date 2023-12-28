بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

متظاهرون يعطّلون الطريق لمطارين دوليين في أمريكا رفضا للعدوان على غزة

منذ 3 ثواني
متظاهرون يعطّلون الطريق لمطارين دوليين في أمريكا رفضا للعدوان على غزة

وطنا اليوم:أقام متظاهرون حاجزاً بشرياً لعرقلة حركة المرور الأربعاء، في الطريق الذي يؤدي إلى مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK)، أكبر مطارات مدينة نيويورك رفضاً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وعرقل محتجون الطريق المؤدي إلى مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) وذلك احتجاجاً على الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت شرطة مدينة نيويورك إنه في مطار جون كينيدي، قامت إدارة شرطة هيئة الموانئ (PAPD) باعتقال 26 شخصًا بتهمة “السلوك غير المنضبط وإعاقة حركة مرور المركبات”.
وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان: ”إخطار PAPD بنشاط الاحتجاج على طريق فان ويك السريع المؤدي إلى مطار جون كنيدي” مشيراً إلى أنه “بعد تنفيذ الاعتقالات وإعادة فتح الطريق”.
وأردف المتحدث: “أثناء التعطيل، أرسلت هيئة الميناء حافلتين للمطار، لتوفر رحلات للمسافرين”.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع متظاهرين في نيويورك يمسكون بأيدي بعضهم عبر طريقين متوازيين، ويعرقلون حركة المرور على كليهما، ويحملون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة”، و”حق العودة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” كما أنهم هتفوا “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”، ورفعوا الأعلام الفلسطينية.
واحتجاجات مماثلة شهدها محيط مطار لوس أنجلوس، حيث قال شهود عيان إن “أكياس الرمل” كانت تصطف على الطرق القريبة من المطار، ما يمنع الناس من الدخول وكُتب على إحدى اللافتات المصورة: “وقف إطلاق النار ليس كافياً. الأرض مرة أخرى! فلسطين حرة”.
وكانت شرطة لوس أنجلوس قالت في منشور لها على منصة إكس، إنها كانت على علم بالنشاط الاحتجاجي وبأن حركة المرور تأثرت في المنطقة، وقالت: ”يرجى تجنب المنطقة ومواصلة مراقبة التحديثات”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:47

الاحتلال يعاني من أزمة بعد مغادرة 95 ألف عامل

10:33

الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل

10:08

وفيات الخميس 28-12-2023

10:03

وفاة بتدهور مركبة شحن على طريق العقبة الخلفي

09:55

القسام تبث فيديو مثيرا عن أسير قديم لديها بمناسبة ذكرى ميلاده

09:47

قناة إسرائيلية تنشر صورة تزعم أنها لمحمد الضيف

09:40

نجاح عملية قسطرة معقدة ونوعية بمستشفى الملك المؤسس

09:36

مجلس التعليم العالي وتقييم الادارات الجامعيه

09:30

قطر تجيز مشروعا لتقديم مساعدات للاجئين السوريين بالأردن

09:22

جيش الاحتلال يحول ملعب اليرموك في غزة لمركز اعتقال

09:18

تيري.. الأميركية التي أرادت إغراق إدارة بايدن بالمصاحف

09:14

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك غزة

وفيات
وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباس