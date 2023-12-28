متظاهرون يعطّلون الطريق لمطارين دوليين في أمريكا رفضا للعدوان على غزة

وطنا اليوم:أقام متظاهرون حاجزاً بشرياً لعرقلة حركة المرور الأربعاء، في الطريق الذي يؤدي إلى مطار جون إف كينيدي الدولي (JFK)، أكبر مطارات مدينة نيويورك رفضاً لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وعرقل محتجون الطريق المؤدي إلى مطار لوس أنجلوس الدولي (LAX) وذلك احتجاجاً على الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إنه في مطار جون كينيدي، قامت إدارة شرطة هيئة الموانئ (PAPD) باعتقال 26 شخصًا بتهمة “السلوك غير المنضبط وإعاقة حركة مرور المركبات”.

وقال المتحدث باسم الشرطة في بيان: ”إخطار PAPD بنشاط الاحتجاج على طريق فان ويك السريع المؤدي إلى مطار جون كنيدي” مشيراً إلى أنه “بعد تنفيذ الاعتقالات وإعادة فتح الطريق”.

وأردف المتحدث: “أثناء التعطيل، أرسلت هيئة الميناء حافلتين للمطار، لتوفر رحلات للمسافرين”.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها بشكل واسع متظاهرين في نيويورك يمسكون بأيدي بعضهم عبر طريقين متوازيين، ويعرقلون حركة المرور على كليهما، ويحملون لافتات كتب عليها “فلسطين حرة”، و”حق العودة” و”أوقفوا الإبادة الجماعية” كما أنهم هتفوا “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”، ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

واحتجاجات مماثلة شهدها محيط مطار لوس أنجلوس، حيث قال شهود عيان إن “أكياس الرمل” كانت تصطف على الطرق القريبة من المطار، ما يمنع الناس من الدخول وكُتب على إحدى اللافتات المصورة: “وقف إطلاق النار ليس كافياً. الأرض مرة أخرى! فلسطين حرة”.

وكانت شرطة لوس أنجلوس قالت في منشور لها على منصة إكس، إنها كانت على علم بالنشاط الاحتجاجي وبأن حركة المرور تأثرت في المنطقة، وقالت: ”يرجى تجنب المنطقة ومواصلة مراقبة التحديثات”.