وفاة بتدهور مركبة شحن على طريق العقبة الخلفي

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب محمد الملكاوي، إن الحركة المرورية تتسم بالقوة والنشاط منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس.

وأضاف الملكاوي، خلال التقرير المروري الذي يذاع على اثير الأمن، أن الإدارة قامت بنشر كوادرها على مدار نهاية الأسبوع؛ للاطلاع على مجريات الحركة المرورية لتسهيل حركة السير وتقديم المساعدات الانسيابية.

ولفت إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة شحن محملة بالفوسفات، صباح اليوم الخميس، على طريق العقبة الخلفي، ونتج عنه وفاة السائق.

وعزا سبب الحادث إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ أدى إلى عدم السيطرة على المركبة.