بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة بتدهور مركبة شحن على طريق العقبة الخلفي

منذ ساعة واحدة
وفاة بتدهور مركبة شحن على طريق العقبة الخلفي

وطنا اليوم:قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، النقيب محمد الملكاوي، إن الحركة المرورية تتسم بالقوة والنشاط منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الخميس.
وأضاف الملكاوي، خلال التقرير المروري الذي يذاع على اثير الأمن، أن الإدارة قامت بنشر كوادرها على مدار نهاية الأسبوع؛ للاطلاع على مجريات الحركة المرورية لتسهيل حركة السير وتقديم المساعدات الانسيابية.
ولفت إلى أنه تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة شحن محملة بالفوسفات، صباح اليوم الخميس، على طريق العقبة الخلفي، ونتج عنه وفاة السائق.
وعزا سبب الحادث إلى تغيير المسرب بشكل مفاجئ أدى إلى عدم السيطرة على المركبة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:59

قتلى وجرحى في حادث سير مروع بالقرب من مدينة إسطنبول

10:54

متظاهرون يعطّلون الطريق لمطارين دوليين في أمريكا رفضا للعدوان على غزة

10:47

الاحتلال يعاني من أزمة بعد مغادرة 95 ألف عامل

10:33

الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل

10:08

وفيات الخميس 28-12-2023

09:55

القسام تبث فيديو مثيرا عن أسير قديم لديها بمناسبة ذكرى ميلاده

09:47

قناة إسرائيلية تنشر صورة تزعم أنها لمحمد الضيف

09:40

نجاح عملية قسطرة معقدة ونوعية بمستشفى الملك المؤسس

09:36

مجلس التعليم العالي وتقييم الادارات الجامعيه

09:30

قطر تجيز مشروعا لتقديم مساعدات للاجئين السوريين بالأردن

09:22

جيش الاحتلال يحول ملعب اليرموك في غزة لمركز اعتقال

09:18

تيري.. الأميركية التي أرادت إغراق إدارة بايدن بالمصاحف

وفيات
وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباس