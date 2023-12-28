بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قناة إسرائيلية تنشر صورة تزعم أنها لمحمد الضيف

منذ ساعة واحدة
قناة إسرائيلية تنشر صورة تزعم أنها لمحمد الضيف

وطنا اليوم:نشرت القناة الـ”12″ الإسرائيلية صورة مزعومة للقائد العام لكتائب “القسام” محمد الضيف، قالت إن أجهزة الأمن التابعة للاحتلال حصلت عليها ضمن وثائق، في إطار العدوان على قطاع غزة.
وذكرت القناة الـ”12″ أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توصلت إلى تقدير مفاده أن هذه الصورة حديثة نسبيا للضيف، كما تأكدت من أن قائد “القسام” ليس مقعدا كما أشيع في السابق، وذلك رغم قولها إن إحدى ساقيه مبتورة بالفعل، فهو يستطيع المشي وحده.
وتظهر الصورة رجلا مصابا بإحدى عينيه، وهي رواية إسرائيلية أيضا أشارت إلى أن القائد العام لكتائب “القسام” فقد إحدى عينيه في محاولة اغتيال سابقة.
وجاء الكشف عن هذه الصورة بعد أيام من تقارير إسرائيلية قالت إن قائد “القسام” بخير وصحة جيدة، وهو من يقود العمليات، وليس كما أشيع سابقا من أن حالته الصحية لا تسمح له بالتنقل والتحرك، فيما لم يصدر أي تعليق من “القسام” على الصورة.
وتفاعل ناشطون على نطاق واسع مع الصورة، إذ شكك فيها قسم، مدعيا أن الصورة مفبركة ومعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.
فيما قال آخرون إن من في الصورة يشبه الضيف إلى حد كبير بالفعل، ناشرين تغريدات مرفقة بالصورة تؤيد قائد “القسام”.
وبحسب المختصين فالصورة المزعومة ، تم تركيبها بدمج صورة قديمة لمحمد الضيف وصورة للقيادي في كتائب القسام الأسير في سجون الاحتلال المهندس عبد الله البرغوثي.
ولفت ناشطون إلى أن الاحتفاء الإسرائيلي بالوصول إلى صورة مزعومة للضيف يشير إلى مدى سطوة قائد “القسام” على مدار أكثر من عقدين في مقارعة المحتل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:47

الاحتلال يعاني من أزمة بعد مغادرة 95 ألف عامل

10:33

الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل

10:08

وفيات الخميس 28-12-2023

10:03

وفاة بتدهور مركبة شحن على طريق العقبة الخلفي

09:55

القسام تبث فيديو مثيرا عن أسير قديم لديها بمناسبة ذكرى ميلاده

09:40

نجاح عملية قسطرة معقدة ونوعية بمستشفى الملك المؤسس

09:36

مجلس التعليم العالي وتقييم الادارات الجامعيه

09:30

قطر تجيز مشروعا لتقديم مساعدات للاجئين السوريين بالأردن

09:22

جيش الاحتلال يحول ملعب اليرموك في غزة لمركز اعتقال

09:18

تيري.. الأميركية التي أرادت إغراق إدارة بايدن بالمصاحف

09:14

جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك غزة

09:11

الأمن العام يُعلن نتائج العملية الأمنيّة في الرويشد

وفيات
وفيات الخميس 28-12-2023وفيات الاربعاء 27-12-2023وفيات الثلاثاء 26-12-2023شركة الاسواق الحرة الاردنيه تنعى وفاة يزن الهباهبهشكر على تعاز من عشيرة الدباس