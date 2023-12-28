قناة إسرائيلية تنشر صورة تزعم أنها لمحمد الضيف

وطنا اليوم:نشرت القناة الـ”12″ الإسرائيلية صورة مزعومة للقائد العام لكتائب “القسام” محمد الضيف، قالت إن أجهزة الأمن التابعة للاحتلال حصلت عليها ضمن وثائق، في إطار العدوان على قطاع غزة.

وذكرت القناة الـ”12″ أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية توصلت إلى تقدير مفاده أن هذه الصورة حديثة نسبيا للضيف، كما تأكدت من أن قائد “القسام” ليس مقعدا كما أشيع في السابق، وذلك رغم قولها إن إحدى ساقيه مبتورة بالفعل، فهو يستطيع المشي وحده.

وتظهر الصورة رجلا مصابا بإحدى عينيه، وهي رواية إسرائيلية أيضا أشارت إلى أن القائد العام لكتائب “القسام” فقد إحدى عينيه في محاولة اغتيال سابقة.

وجاء الكشف عن هذه الصورة بعد أيام من تقارير إسرائيلية قالت إن قائد “القسام” بخير وصحة جيدة، وهو من يقود العمليات، وليس كما أشيع سابقا من أن حالته الصحية لا تسمح له بالتنقل والتحرك، فيما لم يصدر أي تعليق من “القسام” على الصورة.

وتفاعل ناشطون على نطاق واسع مع الصورة، إذ شكك فيها قسم، مدعيا أن الصورة مفبركة ومعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

فيما قال آخرون إن من في الصورة يشبه الضيف إلى حد كبير بالفعل، ناشرين تغريدات مرفقة بالصورة تؤيد قائد “القسام”.

وبحسب المختصين فالصورة المزعومة ، تم تركيبها بدمج صورة قديمة لمحمد الضيف وصورة للقيادي في كتائب القسام الأسير في سجون الاحتلال المهندس عبد الله البرغوثي.

ولفت ناشطون إلى أن الاحتفاء الإسرائيلي بالوصول إلى صورة مزعومة للضيف يشير إلى مدى سطوة قائد “القسام” على مدار أكثر من عقدين في مقارعة المحتل.