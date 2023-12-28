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قطر تجيز مشروعا لتقديم مساعدات للاجئين السوريين بالأردن

منذ ساعتين
قطر تجيز مشروعا لتقديم مساعدات للاجئين السوريين بالأردن

وطنا اليوم:وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع اتفاقية منحة بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين السوريين في الأردن ولبنان.
ولم يحدد مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس المجلس وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، قيمة المنحة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية مساهمة أساسية بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2023 – 2024 بين صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


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